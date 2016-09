Robinho lamenta Cruzeiro ter sofrido com a ‘síndrome do primeiro tempo’

Assim como ocorreu no jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo diante do Atlético-MG, no empate por 1 a 1, no último domingo. De acordo com o meia Robinho, se a equipe conseguisse ter nos primeiros 45 minutos a força que teve na etapa final, poderia ter saído da partida com a vitória.

“Sem dúvida. Fico chateado até agora. Se tivéssemos jogado no primeiro tempo como jogamos o segundo, teríamos vencido. Não tivemos a intensidade que o Mano pediu, demos muito espaço ao Atlético-MG, que fez o gol. Fico chateado porque não fizemos um bom primeiro tempo”, avaliou.

Embora tenha lamentado o empate, Robinho destacou que o resultado final diante do Galo quebrou a série de derrotas que o Cruzeiro possuía no Campeonato Brasileiro.

“Quebra a sequência de derrotas. Tínhamos duas e se tivesse a terceira seguida seria pior ainda. O empate foi bom porque estávamos perdendo. Agora temos Copa do Brasil para voltar a vencer e crescer depois no Brasileiro”, garantiu.

O Cruzeiro começou a partida do último domingo atrás no placar, com Clayton marcando o gol do Atlético-MG. No entanto, no segundo tempo, a equipe celeste cresceu em campo e Robinho, com um chute de dentro da área, empatou a contagem. O camisa 19 da Raposa, porém, queria a vitória.

“Feliz por ter feito o gol, busquei muito esse gol no clássico. Sei da importância de um clássico para os torcedores. Trocaria esse gol por uma vitória, mas fico feliz por ter empatado com gol meu”, finalizou.

O Cruzeiro agora terá o Botafogo pela frente, em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mano Menezes deve poupar alguns jogadores nesta partida, tendo em vista que seu time joga diante de seu torcedor, no Mineirão, e o resultado largo por 5 a 2 no duelo de ida entre as equipes dá tranquilidade ao grupo azul.

