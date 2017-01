Presidente do Cruzeiro anuncia Thiago Neves, mas ainda aguarda liberação

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, anunciou na noite desta segunda-feira, em coletiva de imprensa após a missa de ação de graças pelo aniversário de 96 anos da Raposa, o tão aguardado presente que dará para o torcedor na temporada 2017. O meia Thiago Neves está acertado com o clube azul e aguarda apenas alguns detalhes para desembarcar em Belo Horizonte.

“Não (há nenhuma possibilidade de o Thiago Neves não vir para o Cruzeiro). O empresário dele está pedindo para não divulgar para esperar o prazo de 48 horas de uma notificação que eles enviaram ao clube. Ele tem valores grandes a receber do clube e estava com medo de dificultar para receber esses valores. Mas ele já está comprometido com o Cruzeiro e virá para o Cruzeiro”, explicou Gilvan, que não segurou a ansiedade e anunciou o jogador.

O mandatário azul celeste, inclusive, confirmou que conversou com Thiago Neves nesta segunda-feira e aguarda o jogador em Belo Horizonte na próxima quinta, para finalizar a transação. “Ele está chegando, me ligou hoje e era mais de meia-noite lá. Ele disse que estava acabando de acertar. Até dia 4 ele ficaria lá porque deu a notificação ao clube e o prazo era até dia 4. O empresário dele fez (a notificação), com os advogados dele. Nosso advogado (Breno Tannuri) também está lá. Um diretor de futebol da base (Klauss Câmara) nosso também está lá. Devem chegar aqui dia 5, por aí”, finalizou.

Thiago Neves é o tão esperado presente prometido pelo presidente do clube, em entrevista coletiva no mês passado. Na ocasião, Gilvan de Pinho confirmou que o Cruzeiro contrataria um jogador de peso, brasileiro, que atuou no futebol internacional em 2016. O meia não faz parte dos planos de seu atual clube, o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, algo que pode facilitar o fim positivo da negociação.