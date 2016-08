Por crescimento na tabela, Mano treina “confiança” para finalizar a gol

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

“Arrumar a casinha lá atrás e não sofrer gols”. Era essa a ideia de Mano Menezes ao chegar ao Cruzeiro em 2016, há um mês. O ataque, no entanto, foi outro problema identificado e começa a ser corrigido pelo treinador para seguir com o crescimento na classificação do Brasileirão. Diante do Santa Cruz, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Mineirão, o time celeste espera seguir com a reação no torneio nacional.

“Vocês devem ter acompanhado o treinamento em termos de filosofia, antes se defendia e o jogo dá quase tudo. O jogo em si dá a finalização, dá a criação como processo mais global. Nós entendemos que, embora o jogo dê muita coisa, ainda precisamos trabalhar mais específico”, observou o comandante.

E o técnico Mano Menezes não está errado: o Cruzeiro é o time que mais finaliza errado no Campeonato Brasileiro até agora, com 319 chutes errados contra 179 certos. Isso complicou a vida celeste em vários momentos durante a temporada 2016, com o time azul sendo melhor em campo, mas se perdendo pontos em vários jogos por errar as finalizações, como nos duelos diante do Vitória, Atlético-PR e Sport, todos no Mineirão.

“Fizemos várias sessões de treinamento. Isso vai dando confiança, arruma mais o pé de apoio, direciona mais o corpo, flexiona mais a perna. Felizmente temos na comissão uma pessoa que é muito capaz para fazer isso que é o Sidney, os jogadores gostam dele e os resultados vêm imediatamente. A equipe já melhorou nesse aspecto”, finalizou o treinador.

O Cruzeiro está na 16ª colocação, com 23 pontos. O time de Mano Menezes saiu da zona de rebaixamento após 12 rodadas com uma vitória diante do Figueirense, no último domingo.

