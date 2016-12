Mineiro, Hudson celebra contrato com o Cruzeiro para 2017

Natural de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, quase na divisa com o Rio de Janeiro, o volante Hudson comemorou a oportunidade de vestir as cores do Cruzeiro. O jogador foi confirmado no início da tarde desta quinta-feira, em empréstimo com a Raposa. Neilton, atacante que pertence ao time mineiro, foi liberado para o Tricolor.

Hudson se mostrou empolgado e ansioso para iniciar logo os treinamentos e trabalhar com as cores celestes. “Espero que seja uma história que eu possa construir na minha vida. Entre os diversos planos que sempre sonhei desde pequeno, jogar no Cruzeiro era um deles. Hoje tenho essa oportunidade e isso representa muito para mim. Sei que a torcida cobra, mas também apoia muito. Tenho ciência da responsabilidade. Chego ao clube com um imenso prazer e muita vontade de fazer um grande trabalho para poder conquistar o torcedor cruzeirense”, destacou.

Outra situação que chamou a atenção do jogador foi a possibilidade de ser treinado por Mano Menezes. A Gazeta Esportiva apurou, inclusive, que as investidas da Raposa pelo volante eram um pedido do técnico que queria contar com o futebol de Hudson entre os volantes azuis.

“Confesso que, quando soube do interesse do Cruzeiro e da possibilidade de trabalhar com o Mano Menezes, fiquei ansioso para que as coisas se acertassem logo para vestir essa camisa gloriosa. Como bom mineiro, sei da grandeza do Cruzeiro. Cresci admirando e querendo muito um dia jogar neste clube. Sei o quanto o clube representa e sei também do tamanho do meu desafio”, finalizou.

Hudson terminou o Campeonato Brasileiro de 2016 na lista dos 10 jogadores que mais desarmaram os adversários. Foram 80 desarmes certos em apenas 19 jogos.