Mano mostra preocupação com São Paulo e espera Cruzeiro maduro

Até agora o Cruzeiro segue invicto na temporada. Mas agora as partidas difíceis terão ainda mais intensidade, com decisões em sequência. A primeira será contra o São Paulo, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Mano Menezes mostrou preocupação em encarar o Tricolor e vê evolução do time de Rogério Ceni.

“O São Paulo vem se afirmando na nova ideia de jogar. Nos últimos jogos, solucionou o problema que o incomodava, mas nos últimos três, quatro jogos não sofreu gols. Uma equipe que joga dentro do campo do adversário, vai ser mandante na primeira partida. Então esperamos um bom jogo sim, vamos preparar a equipe bem, para saber jogar um jogo dessa grandeza fora de casa”, declarou.

O Cruzeiro terá pela frente o São Paulo, em seguida o América-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Mano sabe das dificuldades, mas acredita que seu grupo esteja preparado para este momento.

“É uma parte mais importante da temporada, podemos dar um grau maior, de maior valoração. Nós nos preparamos para chegar fortes. Serão duelos duros, pela qualidade que temos pela frente. São adversários que podemos vencer, mas que eles também podem nos vencer. Vai depender muito da maturação dos jogos, da nossa capacidade de criar alternativas de jogo”, finalizou.