Mano fecha Cruzeiro e faz mistério para pegar o Bota na Copa do Brasil

Nem a larga vantagem sobre o Botafogo, conquistada no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vencido por 5 a 2, faz com que o técnico Mano Menezes tenha tranquilidade para armar sua equipe. No treino desta tarde, na Toca da Raposa II, o comandante não mostrou o time que vai mandar para a partida desta quarta-feira, no Mineirão, no duelo de volta.

Para perder a vaga na próxima fase, o Cruzeiro terá de ser derrotado por três gols de diferença que ainda assim chega as quartas de final. O Botafogo precisa golear. Mano, entretanto, tem em vista o último jogo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Glorioso bateu a Raposa por 2 a 0 e poderia ter feito mais.

No último treinamento antes da partida, a imprensa teve acesso a apenas 35 minutos da atividade. Mas ainda assim era pouco e Mano resolveu deixar mais dúvidas no ar: titulares absolutos com Menezes, Abila e Arrascaeta jogaram em times diferentes. Os goleiros ficaram em trabalho a parte. Ou seja, as únicas certezas que ficaram é que Ezequiel, Bryan e Elisson não vão para a partida por já terem participado da competição por outra agremiação.

O treinador cruzeirense demostrou desejo de misturar os jogadores que vão para a partida contra o Botafogo, tendo em vista o desgaste dos atletas e o foco para sair da complicada situação no Campeonato Brasileiro – a dois pontos da zona de rebaixamento.

O atacante Alisson, escolhido pelo clube para falar com os jornalistas, permaneceu com o mistério e não revelou nada. “O Mano não passou nada para a gente, até porque quem jogou o clássico ficou na academia. Vamos aguardar o treino e o vídeo que ele passa para a gente, para que a gente fique sabendo qual time vai jogar”, finalizou.

