Mano esclarece dúvidas e põe Rafinha na vaga do suspenso Sóbis

No último treinamento antes do jogo contra o América-MG, na noite desta quinta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes esclareceu a suspeita final sobre o time que entrará em campo. O meia-atacante Rafinha foi o escolhido para preencher o espaço deixado por Rafael Sóbis – suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O jogador disputava posição com Alisson, que também trabalhava em busca de uma vaga no time. O técnico Mano Menezes, no entanto, levou em consideração o fato de Rafinha estar mais presente nas últimas partidas, sendo utilizado na maioria delas e, ainda, por Alisson estar voltando de contusão.

No treinamento da tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, o Cruzeiro fez trabalhos específicos, com bolas paradas. O comandante celeste focou as atenções na defesa e na saída rápida de contra-ataque, inclusive, focando a situação com Rafinha puxando o time para frente junto com Arrascaeta. A movimentação não pôde ser filmada pelos jornalistas.

Após esse treinamento a equipe foi para o descontraído e tradicional rachão, que sempre acontece antes dos jogos. Assim, já é possível confirmar o time que Mano Menezes mandará a campo contra o América: Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta; Rafinha e Ramon Ábila.

