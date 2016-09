Mano destaca goleada em erros do Botafogo e equipe criativa

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Botafogo e, jogando no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, aplicou uma ótima goleada de 5 a 2 sobre a equipe carioca. Para o técnico celeste, Mano Menezes, o resultado passou pela criatividade azul e os erros em campo do time da estrela solitária.

“Fizemos um jogo bem jogado na maioria do tempo, não se faz 5 a 2 aqui se não tiver boa capacidade de criação. É um jogo que exige organização, é fácil deixar escapar o jogo, o resultado, em momentos do jogo tivemos pequenos pecados, em alguns momentos fomos preciosistas demais, tem que ser mais objetivo. Mas soubemos aproveitar quando o Botafogo se abriu demais, a gente teve o mérito de sair na frente quase todas as vezes, a equipe criou bastante, teve paciência e teve qualidade para finalizar”, observou o treinador.

A vitória, da maneira que foi, surpreendeu o técnico celeste. De acordo com Mano, o time sempre pensa na vitória, mas sabe que uma goleada dessa no Rio de Janeiro deve ser bastante comemorada.

“A equipe do Cruzeiro cria muito, vem desperdiçando muitos gols na temporada, uma hora termina assim. É claro que não viemos pensando nisso, o sistema de eliminatórias a gente sabe como é difícil, o sistema de eliminatórias a gente não vem pensando em vantagem grande, mérito da equipe que soube aproveitar as oportunidades”, concluiu.

Na saída de campo, alguns jogadores relataram que a conversa de Mano Menezes nos vestiários, no intervalo do jogo, foi fundamental para o placar final. Segundo o treinador, alguns ajustes são necessários para aumentar o rendimento da equipe na volta para o segundo tempo.

“A equipe precisa de pequenos ajustes nesse momento e esse é o papel do técnico. O conhecimento que tenho da equipe e visão de jogo que você tem de uma forma geral você apresenta coisas novas”, finalizou.

Os jogadores do Cruzeiro foram liberados após a partida. A equipe se reapresenta no domingo e já inicia os preparativos para o jogo contra o América, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

