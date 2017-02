Mano celebra vontade do time e diz que resultado poderia ser mais elástico

O Cruzeiro foi superior ao Atlético-MG na vitória por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela Primeira Liga. De acordo com o técnico Mano Menezes, sua equipe mostrou vontade de ser melhor em campo e poderia ter feito um placar mais elástico.

“Começamos sempre com a postura de quem queria vencer, poderia ter sim feito um placar maior, chances mais claras, chance para fazer mais, mas a gente sabe que clássico tem suas características, os componentes emocionais às vezes deixam escapar. Nossos jogadores cumpriram a disposição tática, estudamos o que o adversário tem, quase que neutralizamos, mesmo com a posse de bola deles, isso não se traduziu em oportunidades, isso é mérito do time e do que a gente entende como correto”, avaliou.

Mano Menezes acredita que o Cruzeiro sai na frente na temporada por já ter trabalhado com o elenco antes e não ter perdido peças. O treinador ainda destaca que consegue fazer melhor seu trabalho sem ter pressão.

“Nesse aspecto levamos vantagem. Não partimos do zero, partimos do que vínhamos fazendo, colocando algumas características. Antes era emergência, agora a temporada se inicia, oportunidade de trabalhar com jogadores desde o início, qualidade de jogo que já nos deu duas vitórias, inclusive contra grande adversário. Estádio lotado, festa bonita, o time respondeu”, concluiu.

O Cruzeiro volta aos trabalhos neste quinta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. No domingo a Raposa enfrenta o Tricordiano, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.