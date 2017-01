Huracán volta a cobrar dívida do Cruzeiro e a Raposa pede mais tempo

A polêmica envolvendo o pagamento da compra do atacante Ramon Ábila voltou a esquentar os bastidores do futebol brasileiro e argentino. Novamente o Huracán cobrou do Cruzeiro o restante do dinheiro que a Raposa deve.

Em seu site oficial, o clube argentino postou uma nova cobrança a Raposa. “O prazo que tinha o Cruzeiro para transferir o dinheiro da segunda parcela de 50% do passe do jogador passou. Os dez dias previstos para o pagamento feito na primeira intimação, agora o clube está preparando um segundo documento”, publicou.

O Cruzeiro comprou 50% dos direitos de Ramon Ábila e ainda ficou com as taxas e impostos da negociação. A Raposa investiu US$ 4,2 milhões, cerca de R$13,6 milhões. Até agora, no entanto, o time azul pagou US$2,7 milhões e ainda deve US$1,5 milhão, cerca de R$4,8 milhões que deveria ter sido pago no dia 5 de dezembro.

O time azul, entretanto, pediu mais alguns dias para efetuar o pagamento, conforme o presidente, Gilvan de Pinho Tavares, garantiu em entrevista coletiva. “Já conversamos com o presidente do outro clube. Ele já aceitou a prorrogação de alguns dias do prazo. Não sei porque a imprensa deu tanto destaque ao fato de a gente ter atrasado alguns dias no pagamento. No futebol brasileiro há vários clubes que estão com salários atrasados e isso não é falado”, finalizou.

Ábila chegou ao Cruzeiro na metade do ano passado. Rapidamente conquistou a vaga de titular da equipe, mas com o passar dos jogos perdeu espaço depois de cair de produção.