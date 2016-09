Henrique prega respeito para enfrentar o lanterna do Brasileirão

Já saindo da parte inferior da tabela, em bom momento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sabe da importância do clássico contra o América-MG, na próxima quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo que o Coelho esteja na última colocação, com apenas 13 pontos, e a expectativa de sair da zona de rebaixamento seja mais uma utopia, o volante celeste, Henrique, destaca que é preciso estar ligado.

“Todo mundo entra para buscar a vitória, independentemente da situação em que se encontrar. Então, temos de estar preparados, até porque o América-MG tem chances de escapar do rebaixamento”, analisou o camisa 8.

O Cruzeiro ainda não venceu o América em 2016, nem pelo Campeonato Brasileiro, nem pelo Mineiro – que teve o Coelho como grande campeão desclassificando, inclusive, a Raposa. No primeiro encontro entre as equipes, a partida terminou empatada por 1 a 1, no Mineirão. Henrique destaca que é preciso entrar focado.

“As duas equipes estão querendo vencer e tenho certeza de que não será um jogo fácil. Vamos nos preparar para fazer o nosso melhor no clássico. A gente tem jogadores de qualidade e que estão prontos para entrar e corresponder”, finalizou.

O Cruzeiro segue com a rotina de treinamentos na Toca da Raposa II. A equipe de Mano volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira, quando o treinador deve confirmar seu time titular.

Recomendado para você