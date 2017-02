Forte chuva interrompe treino do Cruzeiro na Toca da Raposa II

O Cruzeiro vive um clima tranquilo em campo até agora. Até o momento, a Raposa não perdeu na temporada, vencendo todas as suas partidas no Campeonato Mineiro além de ter tido uma grande vitória diante do rival Atlético-MG em duelo pela Primeira Liga. A força do céu belo-horizontino, porém, não aliviou para os trabalhos dos comandados do técnico Mano Menezes.

As atividades na tarde desta terça-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, precisaram ser interrompidas com apenas 10 minutos de duração por causa da forte chuva com muitos raios que caiu na capital mineira.

Os jogadores foram para os vestiários para aguardar o clima tranquilizar e terem condições de dar sequência nos trabalhos. No entanto, depois de algum tempo, o treinador azul liberou os atletas e finalizou qualquer possibilidade de atividades no CT.

Os jogadores azuis voltam aos trabalhos na tarde desta quarta-feira, às 16h. Para o jogo contra a Chapecoense, na quinta-feira, no Mineirão, às 21h45 (de Brasília), pela Primeira Liga, o treinador celeste não tem garantia sobre qual time vai mandar e segue em dúvida entre escalar uma equipe alternativa ou titular.