Diferencial e simples, argentino chega aos 50 jogos no Cruzeiro

Peça importante no crescimento do Cruzeiro, querido por Mano Menezes por sua simplicidade e eficiência na saída de bola, o volante Ariel Cabral vai completar 50 jogos na agremiação, no duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino agradeceu o apoio e garantiu dedicação com a camisa azul.

“É uma honra vestir esta camisa celeste estou realmente muito feliz por estes 50 jogos disputados. Deus queira que possamos continuar aqui no Cruzeiro por muito tempo e sempre com vitórias, na busca pelos títulos que a torcida tanto almeja”, observou.

Ariel participou da vitória do Cruzeiro sobre o América, por 2 a 0, no Independência, na última quinta-feira. Cabral ressalta a importância do resultado, sobretudo, pela dificuldade do confronto.

“Importantíssima vitória. O clássico sempre é um jogo diferente. Foi preciso ter qualidade para disputar a partida. Sobretudo atitude e raça foram fundamentos essenciais para vencer. Pessoalmente, estou muito feliz pelo momento do time”, finalizou.

O Cruzeiro faz o último treinamento neste sábado antes do jogo contra o Botafogo. Para a partida, Mano Menezes terá à volta de Rafael Sobis para a equipe titular, após cumprir suspensão automática.

