Dedé comemora gol contra a Pantera e dedica a família

da vitória por 2 a 0, foi o defensor, que dedicou ao filho e a esposa que estão no Mineirão acompanhando a partida. O zagueiro Dedé voltou a marcar um gol depois de muita luta contra as contusões. No duelo contra o Democrata, na manhã deste domingo, no Mineirão, um dos gols, foi o defensor, que dedicou ao filho e a esposa que estão no Mineirão acompanhando a partida.

“Fico feliz, é um dia abençoado para mim, voltando a jogar no Mineirão depois de tanto tempo fora. Muita gente está com o nome assinado neste meu gol. É a primeira vez que entrei com meu filho em campo, estou emocionadíssimo, minha esposa também. A torcida ficou gritando que voltei. É legal saber que eles gostam de mim. Fico muito satisfeito”, declarou o jogador.

O gol de Dedé saiu no primeiro tempo do jogo. Ele aproveitou uma bola desviada na zaga da Pantera, após cobrança de falta de Lucas Silva, e empurrou para o fundo das redes.