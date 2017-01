Presidente do União Mogi morre antes de vitória do Cruzeiro na Copinha

O Cruzeiro assegurou sua classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores na noite deste domingo. O time mineiro precisava apenas do empate para avançar e chegou a correr risco de eliminação precoce, mas acabou vencendo o União Mogi por 2 a 0.

No entanto, o jogo ficou marcado por um momento muito triste para os donos da casa. Instantes antes da partida deste domingo, Senerito Souza, de 63 anos de idade, presidente do União Mogi, sofreu um infarto. Ele chegou a ser atendido ainda no Estádio Nogueirão e foi encaminhado para o Hospital Luzia Pinho de Melo, mas não resistiu.

Com seis pontos ganhos, o Cruzeiro segue para a próxima fase como segundo colocado do Grupo 22 da Copa São Paulo, já que o Bragantino conseguiu manter 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos. O União Mogi, com três pontos, termina no terceiro posto.

Na segunda fase do tradicional torneio dedicado aos juniores, o Cruzeiro enfrenta o Bahia – data, local e horário da partida ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O time de Salvador se classificou como líder do Grupo 21 ao marcar sete pontos.

Jogando em Mogi das Cruzes, o União precisava da vitória para eliminar o Cruzeiro e teve a chance de sair na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Tonhão cometeu pênalti. Na cobrança, Buchecha tentou uma cavadinha e o goleiro Jonathan defendeu.

Após desperdiçar o pênalti, o União Mogi acabou castigado aos três minutos do segundo tempo. Em uma chegada pelo lado direito do campo de ataque, o meia Vander recebeu do companheiro Thonny Anderson e finalizou para inaugurar o marcador.

O Cruzeiro deu números finais ao placar dois minutos antes do final do tempo regulamentar. Marco Antônio carregou a bola pela esquerda, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo do time mineiro, classificado à próxima fase da Copinha.