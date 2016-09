Cruzeiro se apega à campanha no returno para evitar pressão

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A derrota para o Botafogo em casa, por 2 a 0, no último domingo, ainda não foi digerida pelos jogadores do Cruzeiro, sobretudo por causa da boa campanha que o time azul vem fazendo no returno do torneio nacional. A Raposa é a quarta melhor equipe da segunda etapa da competição, com 10 pontos em cinco jogos.

De acordo com o zagueiro Manoel, a dedicação sempre é alta e é preciso avaliar o crescimento da equipe, para a derrota não influenciar no rendimento dos últimos jogos.

“É difícil, pois a gente sempre se dedica bastante. Mas estamos bem no returno e nos apegamos nisso. Temos um elenco forte, muito amigo e esperamos sair de onde estamos”, avaliou.

A campanha celeste no segundo turno é tão boa que somente o próprio Botafogo, além de times que lutam pelo titulo, como Flamengo e Palmeiras, superam o Cruzeiro. Para Manoel, é preciso entender os erros para tentar voltar a vencer contra o São Paulo.

“Na verdade, a gente não quer perder. Infelizmente não conseguimos os três pontos, mas sabemos onde erramos e esperamos na quinta-feira não repetir, para conseguir a vitória”, concluiu.

Com superações nos últimos jogos, como diante do Figueirense, quando o Cruzeiro venceu o clube catarinense fora de casa, Manoel espera que o time faça o mesmo que fez em Florianópolis.

“Como eu falei, fizemos grande jogo contra o Figueirense fora de casa. Na quinta-feira, queremos uma postura muito boa. Na hora de defender, vamos defender. Na hora de atacar, é todo mundo junto”, finalizou.

