Cruzeiro recebe Botafogo em BH para seguir com sequência positiva

Com a vitória sobre o América-MG, nessa quinta-feira, o Cruzeiro alcançou a marca de sete partidas sem uma derrota no Campeonato Brasileiro, algo que proporcionou ao time sair da zona de rebaixamento, chegando à 12ª colocação. Para seguir em busca de coisas maiores na temporada, o time de Mano Menezes recebe o Botafogo, neste domingo, no Mineirão, às 16h (de Brasília), em duelo pela 24ª rodada do torneio nacional.

Para a partida contra o clube carioca, Mano Menezes terá o retorno do atacante, Rafael Sobis – que ficou fora da vitória sobre o Coelho, por 2 a 0, por causa do terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Manoel deixou o gramado mais cedo na última partida, mas tem sua participação confirmada pelo comandante.

“Jogando em casa teremos que nos impor desde o começo, sem permitir que o Botafogo possa planejar seu jogo com sucesso. Se abrirmos o placar cedo vamos desmontar o que vem sendo armado pelo adversário”, analisou o goleiro Rafael.

Destaque no returno do Campeonato Brasileiro, sendo a melhor equipe da segunda etapa do torneio, o Cruzeiro tem em seu plantel a principal arma, mas Mano Menezes não quer fazer rodízio e já sabe os titulares. Com isso, a equipe que enfrenta o Botafogo será quase a mesma, apenas com a alteração de Sóbis na vaga de Rafinha, em busca de seguir com o crescimento.

“Não vejo uma maneira de fazer rodízio, não é o que acho certo na cultura do futebol brasileiro. Temos que ficar com o pensamento focado, não podemos perder o foco e pensar somente no Botafogo agora”, declarou o treinador.

A memória recente do Botafogo causa dores de cabeça para os torcedores e jogadores do clube. Foi justamente contra o Cruzeiro, jogando no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil, que o clube sofreu uma das maiores goleadas do ano: 5 a 2.

“São duas equipes muito semelhantes na maneira de se comportarem e, por isso mesmo, acredito em um confronto muito equilibrado. O Cruzeiro conseguiu nos golear pela Copa do Brasil (5 a 2, no dia 1 de setembro), mas foi um jogo atípico. Acredito que quem errar menos vai conseguir sair com a vitória”, analisou Jair Ventura, comandante do Botafogo.

Para enfrentar a equipe celeste em Belo Horizonte, o time da estrela solitária tem alguns problemas na escalação: Lindoso, Fernandes, Luis Ricardo e Jeferson já estavam no departamento médico e recebem a companhia de Airton, que acusa dores na coxa esquerda e também deve ficar de fora.

Para complicar ainda mais a situação do alvinegro, Sassá e Dudu Cearense foram poupados dos treinamentos desta sexta-feira e fizeram apenas um trabalho na academia. Com tantos problemas, a escalação definitiva do Botafogo será confirmada apenas momentos antes do jogo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

CRUZEIRO: Rafael, Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel, Edimar, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta, Rafael Sóbis e Ramon Ábila

Técnico: Mano Menezes.

BOTAFOGO: Sidão, Diego, Joel Carli, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Victor Luís (Diérson), Dudu Cearense, Bruno Silva e Camilo; Neilton e Sassá

Técnico: Jair Ventura

Recomendado para você