Cruzeiro perde titular importante por “golpe” relatado por árbitro

Além de acumular a segunda derrota consecutiva diante do São Paulo, por 1 a 0, na noite dessa quinta-feira, no Morumbi, o Cruzeiro perdeu um importante titular no duelo. No segundo tempo do jogo, o zagueiro Manoel agrediu um atacante adversário e foi expulso direto com o cartão vermelho, lance que foi relatado pelo árbitro como “golpe”.

Segundo apontou na súmula do jogo, o árbitro Diego Almeida Real, o defensor azul deu um golpe no adversário. “Expulsei diretamente aos 42 minutos do segundo tempo de partida, por conduta violenta, o Sr. Manoel Messias Silva Carvalho, camisa número 27, do Cruzeiro EC, por golpear com um soco na barriga de seu adversário de número 9, Sr. Andres Eliseo Chavez, da equipe São Paulo FC, dentro da área penal, fora da disputa de bola e estando a bola em jogo. Devo relatar que o atleta agredido não necessitou atendimento médico”, destacou o juiz.

Com o vermelho direto, Manoel fica automaticamente fora do clássico, no domingo, às 16h (de Brasília). Ele ainda poderá ser julgado por prática de agressão física e ficar de quatro a doze partidas suspenso, de acordo com o Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Sem Manoel, que chegou a ser capitão em uma partida com o técnico Mano Menezes, o Cruzeiro terá Léo ou Fabrício Bruno. Antes do duelo, o time azul fará apenas um treinamento na Toca da Raposa II, no sábado.

