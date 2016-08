Cruzeiro faz coletivo agitado na Toca II com belo gol de Alisson

Next

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O trabalho segue intenso na Toca da Raposa II nos preparativos para as oitavas da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília). Na tarde desta terça-feira, o treinador celeste comandou um agitado coletivo.

O técnico Mano Menezes terá apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Santa Cruz, por 2 a 0, no Mineirão, no último domingo. Após cumprir suspensão automática, Henrique volta ao grupo dos 11 principais. Lucas Romero perde espaço e luta no time reserva ao lado de Denílson.

A atividade comandada por Mano Menezes nesta quarta, na Toca II, teve diversas pausas para correções, feitas pelo treinador. O provável time titular do Cruzeiro para enfrentar o Botafogo será: Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Manoel, Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta; Rafael Sóbis e Ramon Ábila.

O destaque dos trabalhos na tarde desta terça-feira foi o belo gol feito por Alisson. O camisa 11, que volta de contusão após pouco mais de um mês de recuperação e segue no time reserva, recebeu a bola na ponta esquerda, driblou para o meio e chutou no ângulo do goleiro Rafael.

Recomendado para você