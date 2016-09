Cruzeiro encaminha documento de reclamação contra árbitro para a CBF

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Insatisfeitos com a atuação do árbitro na derrota diante do Botafogo, nesse domingo, por 2 a 0, no Mineirão, o Cruzeiro encaminhou uma carta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando atenção da entidade em relação aos problemas na partida.

Segundo o Cruzeiro, a arbitragem de Rafael Traci “apresentou desempenho distante da grandeza da série A”. O clube entende que o árbitro inverteu faltas ou marcou de forma errada, irritou os atletas e anulou um gol legal marcado por Ramon Ábila.

Na súmula do jogo, enviada pelo árbitro a CBF após o duelo, Traci relatou xingamentos de Sidnei Lobo, auxiliar técnico, durante o jogo e de Mano Menezes no túnel de acesso depois da partida, chamando o juiz de “sem vergonha” e também se irritar com um dos auxiliares. Para finalizar, Rafael ainda declarou que a torcida celeste arremessou um copo em direção ao trio quando eles caminhavam rumo aos vestiários.

O Cruzeiro, por outro lado, garante que Mano Menezes não xingou o árbitro dessa forma e acusou o juiz de fazer uma “afirmação não verdadeira”.

Confira a carta na íntegra:

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016

À Confederação Brasileira de Futebol

Ao Dr. Marco Polo Del Nero, Presidente da Confederação Brasileira de Futebol

c.c. Sr. Sérgio Corrêa, Presidente da Comissão de Arbitragem

O Cruzeiro Esporte Clube solicita à presidência da Confederação Brasileira de Futebol atenção aos recentes erros de arbitragem ocorridos nas partidas do Cruzeiro Esporte Clube.

Temos adotado como procedimento durante toda a competição reportar todos os fatos ao Sr. Sérgio Corrêa, presidente da comissão de arbitragem, no entanto, os fatos ocorridos no dia 11 de setembro de 2016, na partida entre Cruzeiro x Botafogo, merecem atenção especial.

A arbitragem do jogo apresentou um desempenho distante da grandeza da Série A do Campeonato Brasileiro e suas equipes, tendo participação efetiva em dois lances decisivos. Falta que gerou o segundo gol do Botafogo e anulação de gol legítimo assinalado pelo Cruzeiro. Para esclarecer essas questões, solicitamos que a ouvidoria faça a análise dos lances e nos envie parecer formal da partida completa.

Ainda assim gostaríamos de observar alguns procedimentos e condutas no sentido de elucidar fatos relatados na súmula da partida. Segundo o Sr. Rafael Traci, árbitro principal, o Sr. Luiz Antonio Vencker Menezes, técnico do Cruzeiro, teria proferido as seguintes palavras no túnel de acesso ao vestiário: “Vai ver o impedimento que o seu bandeira deu no final e a falta que você marcou no segundo gol, seu sem vergonha.” Em nenhum momento o Sr. Mano Menezes utilizou a referência “sem vergonha” ao árbitro. Trata-se de uma afirmação não verdadeira, sendo que a reclamação das marcações da arbitragem procede, inclusive sendo comprovadas pelas emissoras de televisão.

Na sequência dos relatos, afirma ter sido referida pelo Sr. Mano Menezes a seguinte frase: “Vá ver o impedimento que você deu, seu bandeira de escolinha.” Nesse caso, temos mais um fato grave em relação ao comportamento do árbitro. Tal afirmação foi proferida pelo Sr. Rafael Vieira, membro da comissão técnica do Cruzeiro. No momento em que o Sr. Rafael Vieira proferiu tal frase, a equipe de arbitragem da partida encontrava-se de costas, acessando o vestiário, portanto, creditar tal frase ao Sr. Mano Menezes é uma demonstração clara de despreparo.

Ainda vale ressaltar que o Sr. Felipe Duarte Varejão, quarto árbitro, não compareceu ao vestiário da equipe do Cruzeiro para colher a assinatura do capitão e devolver a documentação. Tal função foi delegada a funcionário da Federação Mineira de Futebol, contrariando o protocolo adequado.

Agradecemos a atenção, nos colocamos à disposição para todos os esclarecimentos necessários e seguiremos trabalhando para contribuir com a melhoria da qualidade da arbitragem do nosso país.

Bruno Bello Vicintin

Vice-Presidente de Futebol

