Cruzeiro empresta Rafael Silva para clube dos Emirados Árabes Unidos

O atacante Rafael Silva, do Cruzeiro, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo reforço do Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta chega para um contrato de empréstimo de seis meses com opção de renovação.

O jogador estava emprestado ao Figueirense, desde a metade da temporada, após não agradar vestindo as cores do Cruzeiro. Ele seria liberado para o Náutico, também para um empréstimo, mas os valores do Hatta pesaram na decisão do atacante.

O novo clube do jogador está em nono lugar na no campeonato local, com 15 pontos conquistados em 12 jogos disputados.