Cruzeiro confirma proposta de Olympiacos por Bruno Viana

O Cruzeiro confirmou na tarde desta segunda-feira proposta oficial do Olympiacos, da Grécia, pelo zagueiro Bruno Viana, formado na base do clube. A Raposa segue em negociação com o clube para vender seu jovem defensor.

O clube grego é treinado pelo ex-técnico do Cruzeiro, Paulo Bento, com quem Bruno trabalhou durante alguns meses na passagem do português por Belo Horizonte. Bento gostava do futebol do defensor e mantinha o jovem atleta como titular, abrindo mão, inclusive, de jogadores mais experientes como o zagueiro Manoel.

Bruno tem 21 anos, chegou à base do Cruzeiro em 2010, fez 21 jogos com o time celeste e não marcou gols.

