Cruzeiro avança em negociação e fica perto de anunciar meia Jadson

O Cruzeiro está próximo de anunciar Jadson como novo reforço para a próxima temporada. Um dos destaques do Corinthians na campanha do título brasileiro do ano passado, o meia defende atualmente o chinês Tianjin Quanjian, que pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) para contar com o futebol do atleta até o fim de 2017.

No entanto, segundo pessoas ligadas à diretoria do clube mineiro, as partes estariam perto de um acordo e o anúncio oficial deve sair em breve. Ainda não se sabe, porém, se Jadson seria adquirido em definitivo ou por empréstimo.

Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, adiantou que havia uma negociação avançada com um jogador do exterior. “Já estamos acertados verbalmente com o clube e com o jogador. Esperamos apenas pela assinatura do contrato”, afirmou o mandatário na ocasião, criando um mistério acerca do nome do atleta.

A intenção da Raposa é anunciar a contratação oficialmente até o Natal ou, no máximo, no dia 2 de janeiro, data de aniversário do clube, fundado em 1921 como Palestra Itália.

As declarações de Gilvan, contudo, não são os únicos indícios de que Jadson estaria retornando ao seu País de origem. Em entrevista publicada pelo portal Bola Furada nesta sexta, o jogador admitiu a possibilidade de deixar o futebol chinês.

“O mercado lá gira muito rápido, e isso pode abrir a possibilidade de eu voltar ao Brasil”, afirmou Jadson. “Pode ser em janeiro, fevereiro, não sei. Estou esperando o posicionamento da equipe lá. Vamos esperar para ver no que dá”, acrescentou.

Um dos pilares do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015, o atleta também revelou sentir saudade da agremiação de Parque São Jorge. “Tenho muita saudade do Corinthians, foi um tempo bom. A torcida me acolheu muito bem, o grupo também me acolheu. Foi um tempo maravilhoso”, contou em tom nostálgico.

Com 33 anos, Jadson foi contratado a pedido de Vanderlei Luxemburgo e ajudou o Tianjin Quanjian a conquistar o título da segunda divisão, além de obter o acesso à elite do Campeonato Chinês. Depois que o técnico deixou o clube asiático, o italiano Fabio Cannavaro assumiu o comando da equipe. O novo treinador pretende contratar novos jogadores estrangeiros, o que abriria as portas para Jadson retornar ao Brasil.