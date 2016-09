Cruzeiro aposta em crescimento para superar Coelho ‘bicho-papão’

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

O Cruzeiro já acumula cinco jogos sem perder, resultados que tiraram o clube da incomoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A expectativa agora é acabar com o tabu de 2016 em Minas Gerais: a Raposa ainda não venceu o América. Para tentar livrar do “bicho-papão Coelho”, as equipes se enfrentam em clássico regional, na noite desta quinta-feira, no Independência.

Os times já se encontraram cinco vezes na temporada: quatro pelo Campeonato Mineiro e uma partida no Brasileirão. O primeiro jogo foi na quinta rodada do torneio regional, terminou com empate. No segundo encontro, já pelas semifinais da competição, o Coelho venceu por 2 a 0 e segurou o empate na partida de volta – na final o clube alviverde encontrou o Atlético e conquistou a taça.

Pelo Campeonato Brasileiro foi apenas um jogo, que terminou em empate por 1 a 1. O América começou ganhando, com gol de Victor Rangel, mas sofreu tento de Arrascaeta no fim do segundo tempo, na ocasião a Raposa ainda era treinada pelo português, Paulo Bento.

Agora, em crescimento no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sonha em conseguir a vitória e afastar o tempo sem vencer o time vizinho. Para o zagueiro, Bruno Rodrigo, é importante tomar cuidados na defesa e respeitar bastante o América.

“A gente tem que sempre procurar jogar bem. Se não tomar gol, basta fazer um para conquistar os três pontos. Clássico é sempre muito difícil. Vamos buscar fora de casa, sabendo que o América-MG merece respeito. Precisamos de atenção para anularmos os pontos positivos deles e sair com a vitória”, finalizou.

Cruzeiro e América fazem confronto de equipes que lutam na parte inferior da tabela. A Raposa, embora não esteja na zona de rebaixamento, deixou o Z4 recentemente e está a dois pontos do grupo. Já o Coelho está mergulhado na crise, na última colocação, com apenas 13 pontos anotados.

Recomendado para você