Cruzeirenses lamentam primeiro tempo desligado e focam no clássico

Apesar da derrota, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, para o São Paulo, no Morumbi, os jogadores do Cruzeiro alertam para o segundo tempo bom que a equipe fez no duelo. De acordo com os cruzeirenses, a Raposa foi superior na etapa complementar, o que anima para a sequência do Campeonato Brasileiro.

“Entramos um pouco desligados, São Paulo tinha posse de bola, a gente não conseguia sair. No segundo tempo mudou, chance clara, não empatamos. Agora é trabalhar para o clássico”, avaliou o lateral-esquerdo, Edimar.

Para o goleiro Rafael, um dos nomes da equipe azul na partida, embora venha de duas derrotas (Botafogo e São Paulo), o Cruzeiro segue confiante para o duelo contra o Galo, no Mineirão, no domingo, às 16h (de Brasília).

“Nós não conseguimos bom ritmo no primeiro tempo. Melhoramos, tivemos o controle do jogo no segundo tempo, não transformamos em gol. A confiança é a mesma, sabemos que somos capazes. Vamos tentar vencer domingo e sair com bom resultado”, acrescentou.

O Cruzeiro volta para Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira. Com o tempo apertado, a equipe faz um trabalho regenerativo em São Paulo e treina em Minas Gerais somente no sábado – um treinamento apenas antes do clássico.

