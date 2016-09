Com vitória, Mano alerta: “Não podemos perder o foco”

Mesmo com o triunfo por 2 a 0 sobre o América, na noite desta quinta-feira, no Independência, resultado que deixa o Cruzeiro longe da zona de rebaixamento, com 29 pontos, na 12ª colocação, o técnico Mano Menezes pediu atenção aos atletas. O treinador sabe que é preciso seguir focado, pois o Campeonato Brasileiro está equilibrado.

“Não podemos perder o foco agora, não podemos descuidar dos detalhes, aqueles pequenos detalhes que precisamos analisar, a proximidade é grande então é já pensar no Botafogo no domingo”, garantiu.

Desde sua chegada ao Cruzeiro, Mano deixou claro que o trabalho era para escapar da segunda divisão e não pensou, em momento algum, em lutar por algo maior no Campeonato – mesmo com o histórico de 2015 saindo de situação parecida e trabalhando por uma vaga na Libertadores. Ele mostra na tabela que é preciso ter cautela.

“Essa questão de ser cometido não é para ser original, no futebol o último ganha do primeiro todo ano, o América mesmo já estava rebaixado há alguns anos e ganhou dos lideres. Se a gente perde para o América aqui encerraríamos no Z4. Então a gente tem que ter cuidado mesmo, a gente tem que olhar pra isso, pra essa situação, se sairmos, vamos poder falar de outras ambições, mas com essas condições”, observou.

A vitória por 2 a 0, com um gol em cada tempo, foi equilibrada, segundo analise de Menezes. O treinador disse que o histórico do jogo na temporada, sem triunfos celestes até o jogo de hoje sobre o Coelho, deixou a partida mais tensa.

“Penso que foi uma boa atuação do Cruzeiro, quando você vai jogar uma partida contra adversário que já jogou outras vezes e não venceu, e ainda na casa dele, do jeito que foi, não tem que ficar preocupado com tantas coisas para ser brilhante, temos que ser práticos e fomos. Demos poucas chances ao adversário, fizemos o resultado e desmanchamos a mística do adversário”, analisou.

O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta sexta-feira e já pensa no Botafogo, partida no Mineirão, no próximo domingo.

Recomendado para você