Com goleada, Mano mostra tranquilidade e evita falar na volta

As oitavas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro parece ser um problema a menos para o técnico Mano Menezes. A larga vitória por 5 a 2, no Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira, deixa o clube celeste com um pé na próxima fase da competição e dá tranquilidade ao treinador azul que evita pensar no jogo de volta.

“Eu nem pensei a respeito, acabamos de vencer, temos que comemorar a vitória, depois pensar no América, no Brasileirão, jogo difícil. Mais pra frente eu penso na volta. Cada equipe vai pensar na sua prioridade. O Botafogo vai pensar nesse resultado também e vai priorizar alguma coisa”, destacou.

Além de ter tranquilidade na Copa do Brasil, podendo perder até por três gols de diferença que ainda assim garante vaga nas quartas de final, na partida que será disputada no dia 21 de setembro, Mano agora começa a observar tranquilidade para trabalhar a frente do Cruzeiro, com os resultados aparecendo.

“A equipe vai ganhando corpo. Resultados assim nos dá corpo e melhora a equipe. A gente tem aproveitado bem, as vezes estamos vendo coisas importantes, algumas dificuldades, mas a gente trabalha e faz as alterações necessárias”, finalizou.

Mano Menezes deu folga a seus jogadores até o próximo domingo. Na quinta-feira o clube celeste terá um clássico pela frente, contra o América, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

