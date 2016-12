Com elenco em formação, Cruzeiro cede Ramires, Xavier e Souza

O Cruzeiro fez uma temporada abaixo do esperado em 2016 e chegou a sofrer no Campeonato Brasileiro. Na tentativa de evitar a repetição do panorama em 2017, a diretoria celeste trabalha na formação de seu elenco e, além de contratar, define algumas saídas.

O time mineiro acertou o empréstimo do volante Bruno Ramires ao Vitória de Guimarães, de Portugal, por um ano e meio. As chances do jogador no clube diminuíram ainda mais após a contratação de Hudson, cedido pelo São Paulo para 2017.

Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro, também confirmou a negociação do meia Gabriel Xavier com o Vitória – ele disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport. Em troca, o time mineiro recebe o jovem Nickson, filho do ex-jogador Jackson, a princípio para a equipe sub-20.

Para completar, o Cruzeiro ainda acertou a venda do volante Souza ao Cerezo Osaka, do Japão. Formado nas categorias de base do Palmeiras, o meio-campista já estava emprestado ao clube asiático e teve bom rendimento, o que motivou a negociação em definitivo.

Com a série de saídas definida, a torcida celeste fica na expectativa por novas contratações para a temporada de 2017. Gilvan de Pinho Tavares assegurou que o clube já tem um acerto encaminhado com um nome de peso que atua no exterior e explicou que o anúncio depende apenas da assinatura do vínculo.