Com 100% até agora, Cruzeiro espera seguir com vitórias diante do Tricordiano

O começo é animador: 100% de rendimento, com vitórias nas estreias do Campeonato Mineiro e Primeira Liga, sobre Villa Nova, 2 a 1, e Atlético, 1 a 0. Com isso, a expectativa é seguir no rumo vitorioso diante do Tricordiano, neste domingo, às 17h (de Brasília), em novo duelo válido pelo estadual.

Buscando dar mais ritmo de jogo aos seus atletas considerados titulares, o técnico Mano Menezes deve mandar ao campo praticamente o mesmo time que bateu o Villa e também o Galo. Com a equipe bem montada, no entanto, a expectativa está, também, fora das quatro linhas, pois, o treinador celeste ainda tem peças importantíssimas para escalar, como: Fábio, Dedé, Lucas Silva e o grande reforço celeste até o momento, Thiago Neves.

Para técnico Mano Menezes, a oportunidade de trabalhar com os atletas desde o inicio da temporada facilita o inicio da Raposa na temporada. “É uma temporada que se inicia, com a oportunidade de trabalhar os jogadores desde o início. Temos uma qualidade de jogo melhor, ao meu ver, que já nos deu duas vitórias, uma delas importante como essa. O time respondeu o que a gente esperava dele”, declarou o comandante.

Tricordiano busca superação

O Tricordiano vem de derrota no Campeonato Mineiro. A estreia da equipe de Três Corações foi longe da esperada, perdendo em seus domínios para o Uberlândia.

O técnico Edinho acredita que precisa ainda dar seu estilo ao time e acerta detalhes após o revés. “Tecnicamente está faltando agredir mais o adversário já na zona final, um pouco mais de precisão para construir jogadas de finalização. É isso que vamos concentrar nossos esforços, nosso trabalho durante a semana. Hoje construímos uma equipe coesa, uma equipe que controla bem o jogo, mantém o maior percentual de posse de bola, mas precisamos agora agredir mais efetivamente o adversário e criar mais chances de gols”, destacou.

O treinador espera um jogo diferente contra o Cruzeiro, sendo mais agredido e tendo pouca posse de bola e garante que precisará estudar o próximo adversário. “Evidente que o perfil do jogo é completamente diferente, porque até então nós enfrentamos adversários que não tiveram interesse de sair e sim esperar o nosso time, aceitaram o favoritismo até do nosso time e trabalharam em cima de uma bola, um contra-ataque. Agora vai inverter o cenário, pois o Cruzeiro é o time grande, é um gigante, vai pressionar o tempo todo e aí nós vamos ter que ter uma postura de sofrer e buscar uma reação, uma resposta rápida”, finalizou.

Outras partidas do dia:

No mesmo dia, às 10h (de Brasília), dois derrotados na primeira rodada entram em campo. O América-TO, que perdeu para o Atlético-MG com gol polêmico, enfrenta o Tupi que perdeu em casa para a Tombense e busca recuperação.

Já o Uberlândia recebe no Parque do Sabiá o Democrata de Governador Valares, às 17h (de Brasília). O time alviverde venceu o Tricordiano, na primeira rodada, longe de seus domínios e quer seguir em alta no torneio estadual. O Democrata, por sua vez, perdeu para o América-MG em casa.

Para fechar a noite, o Coelho recebe a URT, no Independência, às 19h30, em duelo das

equipes que venceram na estreia. O time de Patos de Minas venceu a Caldense, em sua terra, enquanto o América-MG bateu o Democrata em Governador Valares.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X TRICORDIANO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 05 de fevereiro, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Antônio Marcio Teixeira da Silva (CBF)

Assistentes: Marcio Eustáquio Santiago (CBF) e Helen Aparecida Araújo (CBF)

CRUZEIRO – Rafael, Ezequiel, Léo, Manoel, Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral, Arrascaeta, Robinho, Alisson e Rafael Sóbis.

Técnico: Mano Menezes.

TRICORDIANO – Marcão, Marcelo Tchê, Wescley, Augusto e Renan Luís; Rodrigo Paulista, Léo Bertholo, Luís Felipe e Léo Cordeiro, Lucas vieira e Rodriguinho.

Técnico: Edinho.