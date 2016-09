Bruno Rodrigo espera que classificação dê mais confiança à Raposa

O Cruzeiro não teve dificuldades para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o Botafogo por 1 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, mas a classificação estava quase definida por causa do confronto de ida, no Rio de Janeiro, quando o clube celeste venceu por 5 a 2.

Para o zagueiro Bruno Rodrigo, a partida desta noite de quarta foi importante para confiança aos jogadores do Cruzeiro pensando também na luta contra a queda para a Série B no Campeonato Brasileiro.

“Graças a Deus, a gente conseguiu a vitória. Já tínhamos um bom resultado do primeiro jogo. Tivemos seriedade para segurar o jogo. Esperamos que essa vitória em casa nos possa dar mais seriedade nós próximos jogos”, explicou.

O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta quinta-feira, na Toca da Raposa II. Na sexta-feira o time viaja para Vitória (ES), e no domingo entra em campo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

