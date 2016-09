Atento, Robinho alerta para resultado “traiçoeiro” contra o Botafogo

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

O primeiro encontro entre Cruzeiro e Botafogo pela Copa do Brasil terminou em 5 a 2 para o time celeste. Nesta quarta-feira, no Mineirão, às 21h45 (de Brasília), as equipes voltam a se encontrar, mas a grande vantagem da Raposa não ilude o meia Robinho, que acha o resultado perigoso.

“É um jogo traiçoeiro, a gente não pode achar que está decidido. Você vê que eles vieram aqui e fizeram 2 a 0 na gente. Imagina se fazem o terceiro gol. Espero que não venha com a equipe principal também. O Mano ainda não pensou na nossa equipe, mas deve ser a titular. É um jogo traiçoeiro, e temos que voltar a vencer. Temos que voltar a ter a confiança de duas, três rodadas atrás. Esse jogo tem importância muito grande e temos que voltar às vitórias”, analisou.

Robinho ainda alerta para o perigo de partidas no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que mostram resultados surpreendentes em vários momentos. “Jogo totalmente estranho. Jogamos bem, e o Botafogo acabou fazendo os gols. Foi como o jogo da Copa do Brasil lá, jogo pegado e fizemos três gols rapidinho. Não se consegue explicar. Não tem um jogo fácil. Prova que o Brasileiro e a Copa do Brasil são jogos malucos”, finalizou.

Para a partida diante do Botafogo, o Cruzeiro não poderá contar com Bryan, Ezequiel e Elisson, jogadores que já atuaram por outros times na Copa do Brasil. O zagueiro Manoel, no entanto, reforça a Raposa após cumprir suspensão diante do Galo no último fim de semana.

