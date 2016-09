Artilheiro da noite, Ábila reforça: ‘Ainda restam 90 minutos’

Nem mesmo a larga vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo por 5 a 2, na noite desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, no jogo de ida do duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, dá tranquilidade para o goleador Ramón Ábila. Segundo o centroavante, a Raposa ainda terá a partida de volta para realizar e é preciso ter atenção.

“Você fala isso?”, questionou sobre uma possível definição da classificação do Cruzeiro. “Não, ainda faltam 90 minutos. A gente trabalha muito e eles trabalham muito para destruir a gente. Fizemos grande trabalho, mas ainda faltam 90 minutos”, acrescentou.

De acordo com o jogador, o Cruzeiro foi merecedor do resultado. Ábila aproveitou para destacar a larga vantagem da equipe azul celeste para a partida de volta. “O jogo colaborou, ajudou, fomos os melhores dentro de campo, jogamos melhor e agora tem grande diferença no resultado”, finalizou o atacante.

O Cruzeiro agora terá um clássico pela frente. Na próxima quinta-feira, no Independência, o time celeste enfrenta o América-MG, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

