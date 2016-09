Artilheiro, Ábila afirma fazer apenas sua obrigação como atacante

Simples e direto. Assim como seus gols, é o atacante Ramon Ábila nas entrevistas. Após mais um tento, diante do América, na vitória por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Independência, o jogador disse à imprensa que faz o necessário.

“Eles me pagam para fazer gols, então, eu vou continuar fazendo”, disse, como se fosse algo simples o que vem fazendo com a camisa do Cruzeiro.

Com pouco tempo de clube, Ábila já impressiona. O atacante é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ao lado de Arrascaeta, ambos com seis tentos, mas chegou bem depois que seu companheiro. Com o gol diante do Coelho, o argentino alcança a sétima partida consecutiva balançando as redes.

“Não tenho metas (sobre número de gols). Vou fazer o máximo que puder. Não tenho por que colocar limites. Tento fazer o melhor. Tem que ter mentalidade superior, nunca limites. Limites são para pessoas inferiores, que não confiam em seu trabalho e em sua vontade de triunfar”, destacou o camisa 50.

Ábila tem a segunda melhor média de gols do Campeonato Brasileiro – perde apenas para Cazares, do Atlético-MG, que tem oito tentos em sete confrontos. Com números bons, o avante foi elogiado pelo treinador Mano Menezes.

“O que tem de diferente é o poder de definição. A gente tinha um plantel com características mais técnicas, mais movimentação, um pouco mais de mobilidade, mas não tínhamos um homem de área, que passando a bola você sempre vai ter um jogador para definir. É bom que tenhamos outra característica no elenco. As coisas têm que funcionar muito bem para a bola entrar de outro jeito. Esse é o artilheiro, não vai passar a bola para o jogador de bola. Ele é definidor, número 9 não faz assistência, faz gol”, avaliou o comandante.

O Cruzeiro espera agora o Botafogo, no domingo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar, inclusive, que a partida pode aumentar a média de gols do centroavante cruzeirense.

Recomendado para você