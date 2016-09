Arrascaeta é convocado para seleção uruguaia e desfalca Cruzeiro

Em boa fase com a chegada do técnico Mano Menezes, o uruguaio Arrascaeta foi convocado para a seleção de seu país, com nomes divulgados pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), nesta sexta-feira.

O cruzeirense foi chamado para os confrontos contra a Venezuela e Colômbia, nos dias 6 e 11 de outubro, em partidas válidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Os jogadores se apresentam ao time no dia 3 de outubro, em Montevidéu.

Com a convocação, Arrascaeta certamente vai desfalcar o Cruzeiro no duelo contra a Ponte Preta, no dia 5, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Dependendo da logística e o que acontecer nessas partidas, o jovem meia também pode ficar fora do confronto da Raposa diante do Palmeiras, em São Paulo, pois o jogo contra o Porco é no dia seguinte a partida da seleção contra a Colômbia.

Arrascaeta é atualmente um dos grandes jogadores do elenco celeste, responsável pela arrancada dos últimos jogos. Em 2016, ele tem 10 gols e 14 assistências, com 38 partidas disputadas com a camisa estrelada.

