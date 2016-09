Árbitro relata na súmula xingamento de Mano: “Seu sem-vergonha”

O árbitro Rafael Traci, que apitou a partida entre Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão, com vitória do clube carioca por 2 a 0, não facilitou a vida do time mandante na súmula da partida. No documento enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o juiz relatou problemas com a torcida e a comissão técnica do clube.

Traci confirmou primeiro os problemas com o auxiliar técnico de Mano Menezes, Sidnei Lobo, que xingou o árbitro e seus auxiliares, sendo expulso antes do término da partida. De acordo com o árbitro, Lobo se referiu ao assistente como “fraco e burro” e concluiu dizendo que a “arbitragem era muito fraca”.

Após a partida, Traci relatou ainda um copo arremessado pela torcida do Cruzeiro, no entanto ressaltou que o advogado do clube procurou a equipe de arbitragem para esclarecer que um Boletim de Ocorrência tinha sido feito.

Para finalizar, foi a vez de o técnico Mano Menezes ser citado na súmula da partida. Segundo Rafael Traci, no túnel de acesso aos vestiários, o trio foi abordado pelo treinador.

“Vai ver o impedimento que o seu bandeira deu no final e a falta que você marcou no segundo gol, seu sem-vergonha!”, teria dito o técnico celeste ao árbitro. “Vá ver o impedimento que você deu, seu bandeira de escolinha”, concluiu, segundo a súmula.

De fato, Mano Menezes estava bastante irritado com o trabalho do trio de arbitragem e mostrou isso em sua entrevista coletiva ao final do jogo. De acordo com o treinador, o árbitro e seus auxiliares deixaram o jogo mais nervoso e erraram muito.

“Houve algo determinante, as falhas da arbitragem foram visíveis, tiraram a tranquilidade da nossa equipe. Fizemos um gol legal, tomamos o segundo em falta que não houve. Hoje, o defensor deles tirou uma bola, e ele deu tiro de meta. Aí, o Abila foi falar com ele e levou o amarelo, isso já irrita, deixa o jogo tenso. A gente fez um gol legal e a interpretação novamente é contra, então temos que mostrar isso para as pessoas do futebol”, avaliou.

“A gente merece alguém (árbitro) mais experiente, mais rodado, que tenha costume de conviver com jogos em que tenha nível de tensão mais alto”, acrescentou.

Recomendado para você