Após empate, Cruzeiro volta aos treinamentos pensando no Botafogo

Menos de 24 horas depois de empatar com o Atlético, por 1 a 1, no Mineirão, os jogadores do Cruzeiro retornaram aos trabalhos na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. E o pensamento agora é o Botafogo, duelo de quarta-feira, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Embora tenha conquistado uma excelente vitória no primeiro encontro entre as equipes pela competição, vencendo por 5 a 2, o técnico Mano Menezes demostrou o desejo de ir com time completo para a partida diante do Botafogo. Segundo o treinador, a recente derrota para a equipe da estrela solitária, por 2 a 0, faz com que as atenções fiquem redobradas.

Para a partida contra o Botafogo, Mano Menezes terá o retorno de Manoel, que não participou do clássico por ter sido expulso no jogo anterior, contra o São Paulo, após agredir o atacante do time paulista com um soco, visto e relatado pelo árbitro na súmula.

Os jogadores que entraram em campo no empate por 1 a 1 com o Atlético fizeram apenas um treino leve na academia. Os reservas ou que pouco jogaram foram para o campo e participaram de um treino-técnico comandado por Mano Menezes. A equipe volta aos treinamentos nesta terça-feira, quando o treinador celeste vai definir o grupo dos 11 principais que duelam com o Botafogo, na quarta.

