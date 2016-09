Após cirurgia, Fábio retorna pela primeira vez ao treino do Cruzeiro

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Seguindo os preparativos para o jogo contra o América-MG na próxima quinta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fez treinamento na manhã desta segunda, na Toca da Raposa II. A novidade do dia ficou por conta do goleiro Fábio.

O arqueiro passou por cirurgia há cerca de 15 dias e, pela primeira vez, voltou ao centro de treinamento celeste. A partir de agora, o defensor seguirá seu tratamento com fisioterapia no CT. Fábio passou por cirurgia no joelho direito após se contundir no jogo contra o Coritiba e a expectativa de retorno é apenas em abril de 2017.

Nos trabalhos de campo, visando o duelo contra o Coelho, o técnico Mano Menezes ainda não esclareceu quem será o substituto de Rafael Sóbis, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os meias Alisson e Rafinha são os mais cotados para substituírem o jogador, mas Elber e Marcos Vinicius também entram como possibilidades.

O atacante Willian também corre em busca de oportunidade, mas tem menos possibilidades, já que é visto como centroavante pelo treinador celeste. Mas, se existe alguma chance, o jogador busca agarrar: foram dele os belos gols anotados nos trabalhos desta manhã na Toca II.

Manoel segue em tratamento

O zagueiro Manoel, que sentiu dores no tornozelo após a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, por 5 a 2, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, segue em tratamento intensivo para recuperação. O jogador novamente foi poupado dos treinamentos no CT celeste, mas não será preocupação para o jogo contra o América-MG.

