Ainda sonhando alto, Lucas Silva comemora retorno ao Cruzeiro

Dois anos depois o volante Lucas Silva vestiu novamente a camisa do Cruzeiro de forma oficial. Apresentado para os torcedores da Raposa na tarde desta sexta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o jogador falou de seus sonhos e planos, inclusive de seleção brasileira.

“Tive outras propostas, tanto do futebol europeu como do Brasil. Quando eu soube do interesse do Cruzeiro, não tive outro pensamento: optei por retornar ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro. Aqui tenho a temporada toda para jogar. Meu objetivo no momento é jogar e, consequentemente, ter um espaço na Seleção”, declarou o jogador.

Lucas Silva deixou o Cruzeiro rumo ao Real Madrid . Na época, o jogador revelou um sonho de criança e a possibilidade de dividir vestiário com Cristiano Ronaldo. O que era um sonho se transformou num grande pesadelo: o jogador não ganhou espaço no gigante da Espanha e foi emprestado. Em outros clubes também não sobressaiu e, por fim, descobriu problemas de saúde. Já tratado ele espera dar continuidade na carreira.

“Não é um recomeço, mas uma continuidade. Lá, fui titular na Champions, joguei Liga Europa, Campeonato Espanhol. Vi como uma boa experiência, por ter passado por grandes momentos. Aprendi também nos momentos adversos. Não vejo como não ter dado certo, vejo muitas coisas boas”, finalizou.

Lucas Silva já está liberado para jogar por causa da documentação e será escalado assim que o técnico Mano Menezes entender ser o melhor momento. A Raposa entra em campo no domingo, no Mineirão, contra o Tricordiano, pelo Campeonato Mineiro.