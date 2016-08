São Silvestre fechará ano histórico para o esporte brasileiro

Assim como aconteceu nas Olimpíadas de Londres, em 2012, o Rio 2016 servirá de inspiração para o surgimento de novos atletas. Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, por exemplo, tornou-se referência para aqueles que pretendem ingressar no atletismo. No ano em que os Jogos fizeram história no Brasil e deixaram saudades em todos que participaram, a Corrida Internacional de São Silvestre vem para fechar o calendário esportivo de 2016, com a realização de um grande evento. São esperados cerca 30 mil atletas competindo pelas ruas de São Paulo.

Para os interessados em participar da mais tradicional prova de rua da América Latina, há tempo de se preparar, pois ainda restam quatro meses para a corrida. As inscrições para a Prova, com 15km por ruas e avenidas da Capital paulista, irão até o dia 30 de outubro. Se o limite de 30 mil corredores for atingido, as inscrições serão encerradas automaticamente, conforme regulamento. Os atletas interessados em participar poderão se inscrever pelo site www.saosilvestre.com.br.

A retirada do kit e do chip acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembrom das 9h às 19h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 16h. O local será o Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida, que fica na Rua Manoel da Nóbrega, 1361, em São Paulo. O atleta deverá comparecer pessoalmente. Para retirada por terceiros, verificar o regulamento da prova no site oficial do evento.

A programação no dia do evento começará cedo. O pelotão de elite feminino terá sua largada às 8h40. Logo em seguida, às 9 horas, será a vez do pelotão de elite masculino, pelotão especial (masculino e feminino) e atletas em geral. Cadeirantes e atletas com deficiência terão seus horários definidos posteriormente.

O percurso de 15km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero no ano de 1924, a Prova chega à sua 92ª edição sem interrupção. Ela foi realizada até mesmo durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a II Guerra Mundial.

