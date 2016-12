Campeã olímpica no Rio participará da 92ª edição da São Silvestre

A 92ª edição da principal corrida de rua da América latina contará com um nome de peso em seu circuito internacional feminino. Isso porque a queniana Jemima Sumgong, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, confirmou presença na Corrida de São Silvestre e passa a integrar uma lista de destaques mundiais que estarão na avenida Paulista no dia 31 de dezembro.

Além de Jemima, a tricampeã da tradicional prova realizada na véspera do ano novo, Ymer Ayalew também será presença garantida. A etíope é fã tanto da corrida quanto da cidade de São Paulo.

Aos 31 anos, Jemima acumula uma série de títulos em provas de longa distância. Além do ouro em terras cariocas, com a terceira melhor marca olímpica da história, ela venceu as Maratonas de Castellon (2011), na Espanha, de Roterdã (2013), na Holanda, e da capital inglesa de Londres (2016). A atleta ainda ficou com um segundo lugar na maratona de Nova York (2014), nos EUA, a mais importante do mundo.

Com cerca de 30 mil corredores inscritos, a São Silvestre tem um percurso de 15km, começando e terminando na Avenida Paulista. A chegada é exatamente em frente ao prédio da Gazeta Esportiva. Neste ano, a prova contará com algumas mudanças em seu percurso.