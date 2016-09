92ª Corrida de São Silvestre segue com inscrições abertas

Final de ano é sinônimo de Corrida Internacional de São Silvestre que, este ano, realizará sua 92ª edição. A mais tradicional e importante prova de rua da América Latina fechará, no dia 31 de dezembro, um ano esportivo especial, embalado pelo sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Por isso, a festa esportiva promete ser ainda mais empolgante para milhares de atletas de todo o país e também do exterior. Antes mesmo de iniciarem os 15 km da prova, os corredores precisam é garantir seu lugar no evento.

O prazo para inscrições terminará no dia 30 de novembro, ou quando o limite de 30 mil atletas for atingido, conforme prevê o regulamento. Os atletas interessados em participar poderão se inscrever pelo site www.saosilvestre.com.br e já se prepararem, ou darem sequência ao treinamento para o desafio por ruas e avenidas da capital paulista.

A largada será na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. A programação no dia da prova começará cedo. O pelotão de elite feminino terá sua largada às 8h40. Logo em seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite masculino, pelotão especial (masculino e feminino) e atletas em geral. Cadeirantes e atletas com deficiência terão seus horários definidos posteriormente.

A retirada do kit e do chip acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro das 9h às 19h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida – Rua Manoel da Nóbrega, 1361, em São Paulo. O atleta deverá comparecer pessoalmente. Para retirada por terceiros, verificar o regulamento da prova no site oficial do evento.

Recomendado para você