Wilson pede atenção ao Coxa para não ser surpreendido na Bahia

Em uma única partida, com vantagem de poder empatar para garantir a classificação, o Coritiba estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, diante do Vitória da Conquista, na Bahia, para reiniciar uma caminhada rumo a um título nacional. Um dos mais experiente do time, o goleiro Wilson já chegou a uma final com a camisa do Figueirense, em 2007, e sabe que a competição pode reservar grandes surpresas.

“A Copa da Brasil é um torneio diferente porque dá a oportunidade de equipes com investimentos menores, conquistarem resultados expressivos. Foi assim em 2007 quando ninguém apostava no Figueirense e conseguimos chegar a grande final contra o Fluminense”, lembrou o jogador, que projeta ter uma nova chance de disputar o título. “Seria uma honra disputar novamente uma final, ainda mais com a camisa do Coxa, que é um clube muito especial para mim”, emendou.

Nas temporadas em que defendeu o Vitória, o goleiro chegou a enfrentar o Vitória da Conquista e conhece as dificuldades de encarar o adversário em seus domínios. “É um adversário difícil, principalmente jogando dentro do seu estádio. Estamos cientes das dificuldades que vamos enfrentar. A Copa do Brasil é uma competição traiçoeira e qualquer descuido pode ser fatal”, avaliou.

Nas última duas partidas, Wilson não foi vazado e, com as novas regras, uma defesa sólida pode ser decisiva para sair de campo com a vaga. “Em torneios de mata-mata o setor defensivo é peça fundamental para que um clube tenha êxito. Com o novo regulamento da competição, esse quesito se tornou ainda mais importante, principalmente nas duas primeiras fases onde serão disputadas em jogos únicos. Será a nossa primeira grande final da temporada”, concluiu.