Rildo passará por cirurgia e Coxa segue desfalcado

O Coritiba ganhou o final de semana para trabalhar após o adiamento da partida diante do Cascavel para esta quarta-feira, mas não conseguiu recuperar alguns atletas que seguirão como desfalque para a partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense 2017. Caso confirme a vaga, o time não contar nas próximas fase com o atacante Rildo, que passará por uma cirurgia.

Com um histórico recente de lesões e tendo disputado apenas cinco partidas na temporada, o atacante desta vez sofreu uma fratura na mandíbula no treino da última sexta Ele se junta aos meias João Paulo e Matheus Galdezani, também no departamento médico, e ao lateral direito Rodrigo Ramos, suspenso pelo terceiro amarelo.

Pachequinho ainda não definiu o time, que venceu fora de casa por 5 a 0, mas deve poupar alguns atletas. O zagueiro Werley e o atacante Henrique Almeida, por exemplo, já estão recuperados, mas ainda deve permanecer fora. Já o zagueiro Juninho e o volante Jonas fazem trabalho de transição, ainda sem previsão de retorno.