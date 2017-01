Recém-promovido, Cianorte bate o Coritiba na estreia do Paranaense

O Coritiba vai ter trabalho para voltar a erguer a taça do Campeonato Paranaense, o que já não acontece desde 2013. Logo na estreia da temporada 2017, o Coxa Branca foi surpreendido pelo Cianorte, campeão invicto da Divisão de Acesso no ano passado, no estádio Municipal Albino Turbay, neste domingo. Com desfalques importantes, a equipe da capital acabou perdendo por 1 a 0. A zebra nesta primeira rodada também faz crescer a esperança do Cianorte em conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro via Estadual.

Para reagir, o Coritiba terá de encarar mais um jogo fora de casa, desta vez contra o Cascavel, quarta-feira, às 20 horas (de Brasília). Já o Cianorte visitará o Paraná Clube no Durival de Britto, também às 20 horas, mas na quinta-feira.

Sem poder contar com Rildo e Neto Berola, ambos no departamento médico, e Kléber Gladiador, suspenso, Paulo César Carpegiani teve de apostar em uma formação de ataque alternativa para o Coritiba neste domingo. Mas, a ausência dos principais jogadores da equipe não pôde deixar de ser sentida, principalmente no primeiro tempo.

Apesar de ser visitante, o Coxa Branca tomou a iniciativa e partiu para a pressão ofensiva. Em 20 minutos foram oito escanteios. O problema é que nenhuma jogada se transformava em chance clara de gol. Erros no último passe e finalizações totalmente fora de ordem fizeram com que, aos poucos, o Cianorte conseguisse equilibrar a partida.

E o Lesão do Vale acabou, assim, criando a principal oportunidade da etapa inicial. Aos 39, Pelézinho recebeu pela direita, ganhou na velocidade e bateu forte, cruzado, pela linha de fundo, mas com muito perigo para a meta defendida por Wilson.

No segundo tempo, o time da casa resolveu jogar com mais coragem e surpreendeu o Coxa. Ao invés de seguir apostando no contra-ataque, o técnico Marcelo Caranhato subiu a marcação e dificultou a saída de bola do Coritiba, que se viu acuado.

E de tanto martelar veio a recompensa. Aos 20, Vinícius aproveitou descuido dos zagueiros e ficou livre, livre para tocar na saída de Wilson e abrir o placar.

Imediatamente, Carpegiani começou a mexer no seu time e fez as substituições necessárias para colocar o Coritiba novamente no campo de ataque. Por outro lado, o Cianorte também voltou a jogar recuado, apostando no contra-ataque para matar o jogo.

O confronto ficou dramático, mas o Coritiba sequer conseguiu criar alguma situação para ao menos arrancar o empate. Festa em Cieanorte e a certeza de que o time da capital paranaense precisará e muito de todos seus jogadores à disposição se quiser sonhar alto no Estadual desse ano.

FICHA TÉCNICA

CIANORTE 1 X 0 CORITIBA

Local: Estádio Municipal Albino Turbay, em Cianorte (PR)

Data: 29 de janeiro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Assistentes: Felipe Gustavo Schmidt e Arestides Pereira da Silva Jr.

Cartões amarelos: CIANORTE: Jovany. CORITIBA: Igor

GOL:

CIANORTE: Vinícius, aos 20 minutos do 2T

CIANORTE: João Gabriel; Jackson, Breno, Maurício, David Luís; Jovane, Eduardo (Gabriel Ganzer), Sidnei, Max (Rafael Xavier); Pelézinho e Vinícius (Valdo Gigante).

Técnico: Marcelo Caranhato

CORITIBA: Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho, Carlinhos; Edinho, Alan Santos (João Paulo), Yan (Ruy); Iago (Léo Santos), Filigrana e Henrique Almeida.

Técnico: Paulo César Carpegiani