Matheus Galdezani é mais um reforço do Coxa para 2017

O Coritiba anunciou seu segundo reforço para a próxima temporada. Trata-se do meia Matheus Galdezani, de 24 anos, que estava no CRB, clube pelo qual anotou em 2016 sete gols em 54 partida, sendo um dos atletas mais regulares da equipe alagoana. O jogador, que acertou contrato até o final de 2017, comemora a primeira chance de mostrar trabalho em um time com maior projeção.

“Eu estou muito feliz com o meu desempenho neste ano, venho crescendo bastante. Aqui no Coxa será uma oportunidade de eu mostrar meu trabalho na série A. Creio que o ano de 2017 será um ano novo muito bom pra mim aqui e pode ter certeza que dedicação não vai faltar dentro de campo”, disse o atleta, que passou por Desportivo Brasil, Paulista-SP, Juventude, Rio Claro e Sport.

Nos próximos dias o Coxa deve apresentar mais uma novidade, já que as negociações já estariam avançadas com otacante Rildo, que estava no Corinthians. Revelado pelo São Bernardo, o jogador se destacou na Ponte Preta, mas não teve muitas oportunidades no Timão por conta de lesões. Outros clubes também demonstraram interesse, mas o Alto da Glória deve ser o destino do atleta.