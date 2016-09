Kléber tem lesão confirmada e desfalca o Coxa

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Coritiba não contará com seu artilheiro para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro 2016. O atacante Kléber Gladiador, que já estava entregue a departamento médico coxa-branca, passou por uma série de exames nesta sexta-feira e teve uma fissura no pé direito confirmada.

A lesão aconteceu na partida de ida da Copa Sul-Americana, diante do Vitória e, em um primeiro momento, os exames não mostrarem a fratura. Após um período de recuperação, de fora da partida contra o São Paulo, o atacante tentou voltar no jogo de volta contra os baianos, mas suportou apenas 10 minutos em campo.

Agora, o Gladiador fica de fora dos próximos compromissos do time na competição, sem previsão de retorno aos trabalhos, dependendo da evolução. Com isso, o técnico Paulo César Carpegiani terá que repensar o time, lembrando que o turco Kazim também continua vetado por lesão.

