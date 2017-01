Kady que aproveitar sua pirmeria pré-temporada como profisisonal no Coxa

Entre reforços que chegam e atletas que seguem no elenco do Coritiba, uma novidade vinda das categorias de base do clube quer buscar seu espaço, e já pensa em buscar seu lugar na disputa do Campeonato Paranaense, que começa no final do mês. O meia Kady, que está no Alto da Glória desde a categoria infantil, começa seu primeiro ano na categoria principal e sabe que cada movimento seu a partir de agora está sob observação.

“O Paranaense é minha grande oportunidade, sem dúvida alguma. Estou na pré-temporada, sendo observado a todo momento, e o Paranaense serve para isso. Nós podemos nos acostumar com essa cobrança, com a torcida, com esse desafio”, projetou o jogador, que também quer absorver a experiência do técnico Paulo César Carpegiani. “O Carpegiani é um técnico campeão do mundo. Tenho que observar e aprender com ele, com esta experiência em todos os momentos”, completou.

As novidades para Kady começam já na pré-temporada, com uma preparação forte voltada para os profissionais. “Este ritmo de pré-temporada é algo novo para mim. Estamos sempre sendo acompanhados pelos profissionais do clube. O fisiologista do clube, Luiz Novak, sempre passa os números, as informações sobre nossos treinos, se precisamos melhorar, e tudo isso é muito importante para aprendermos a dosar nosso ritmo e intensidade nos treinos”, concluiu.