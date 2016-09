González volta a treinar no Coxa após se recuperar de cirurgia

O Coritiba deve ganhar um reforço importante nos próximos dias, vindo de dentro do próprio elenco. O venezuelano César Gonzalez voltou a treinar com bola, neste sábado, em jogo treino realizado pela equipe coxa-branca diante do Operário, no CT da Graciosa, mostrando estar recuperado de uma cirurgia no menisco.

“Tenho uma gana enorme em poder voltar a ajudar meus companheiros”, afirmou o jogador, que agradeceu ao Coxa pelo apoio durante o processo de recuperação. “Foi uma recuperação dura, mas tenho que agredecer ao clube por me dar todo suporte para poder estar bem”, acrescentou.

O jogo-treino diante do Fantasma foi mais um passo para González voltar a ficar a disposição do técnico Paulo César Carpegiani. Agora o venezuelano seguirá buscando melhores condições físicas para o mais breve possível reforçar a equipe, que segue no Brasileirão e na Copa Sul-americana.

