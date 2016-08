Coxa tenta reverter vantagem do Vitória em busca da classificação

O Coritiba volta suas atenções para a Copa Sul-americana 2016, pela qual nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), encara o Vitoria, pelo jogo de volta, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. No primeiro confronto, em Salvador, vitória baiana de virada, por 2 a 1, que dá a vantagem do empate ao Leão na busca pela vaga.

Em clima de mistério, o técnico Paulo Cesar Carpegiani fechou o último treinamento e não revelou o time. Fora diante do São Paulo, o atacante Kleber segue como dúvida por conta de dores no pé. O lateral-direito Dodô, que se apresentou à seleção brasileira sub-20 para dois amistosos, enquanto o atacante Evandro está com a seleção brasileira principal para participar do período de treinos. As boas notícias são os retornos de Alan Santos e Carlinhos, novamente a disposição.

Entretanto, mesmo com reforços o treinador coxa-branca mostra preocupação com a montagem da equipe, já que fisicamente não estarão 100%. “Tive a boa noticia de alguns jogadores de meio que estão voltando. Tenho alguns jogadores que podem retornar, mas que não tem um ritmo de 90 minutos. Mas, pelo menos, podem retornar”, avaliou.

Pelo Leão, depois de se cogitar entrar na competição com um time misto, a decisão de ir com força máxima acabou sendo acertada e agora, com a vantagem, o clima de confiança cresceu no grupo rubro-negro. O técnico Vagner Mancini ainda contará com o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão, ao time, aumentado o leque de opções para definir o esquema tático, ou seja, mais ofensivo, com três atacantes, ou mais conservador, reforçando o meio-campo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X VITÓRIA

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Data: 31 de agosto de 2016, quarta-feira

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Carlos Orbe (Equador)

Assistentes: Luis Vera e Juan Macias (ambos do Equador)

CORITIBA: Wilson; Thiago Lopes (Walisson Maia), Luccas Claro, Juninho e César Benítez (Carlinhos); Edinho, João Paulo, Raphael Veiga e Juan; Neto Berola e Kleber (Bernardo)

Técnico: Paulo César Carpegiani

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Victor Ramos e Diego Renan; Marcelo, José Welison, Amaral (Serginho, Flávio ou Rodrigo Ramallo) e Cárdenas; Marinho e Kieza;

Técnico: Fernando Mancini

