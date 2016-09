Coxa perde para o desconhecido Belgrano e se complica na Sul-americana

Next

Surpreendido em pleno Couto Pereira, o Coritiba perdeu o jogo de ida da Copa Sul-americana diante do Belgrano, por 2 a 1, e se complicou na busca pelo título inédito. Com casa cheia no Alto da Gloria, o time brasileiro não retribuiu a festa que começou antes mesmo de a bola rolar.

O time alviceleste abriu o placar com apenas três minutos de partida, com Bieler, aproveitando uma falha defensiva incrível para marcar. Depois do intervalo, aos cinco minutos, Luján apareceu no primeiro pau para desviar e fazer o segundo. De pênalti, Leandro diminuiu, aos 30 minutos.

As duas equipes se encontram novamente para o jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 28 de agosto, no Gigante de Alberdi, na Argentina. O Coxa precisará de dois gols de diferença se quiser reverter a vantagem.

O jogo – Cm penas três minutos de bola rolando, o time argentino, absolutamente inexperiente em partidas fora de seu país, abriu o placar com Bieler, que aproveitou vacilo de Icaro na linha de fundo e cruzamento na medida para marcar. Nas arquibancadas, lotadas, o torcedor seguia empurrando, mas já se via focos de tensão. O Coxa, entretanto, não conseguia passar da intermediaria adversária.

Alan Santos tentou o primeiro chute, aos 15 minutos, mas a bola foi rasteira, direto pela linha de fundo. O Alviverde tentada buscar o gol de empate e, aso 20 minutos, Kazim partiu para a jogada individual, mas, antes do arremate, escorregou e deixo a chance passar. Suarez de fora da área, mas de frente para ao gol, tentou o chute forte, aos 25 minutos e a bola subiu demais, animando o torcedor argentino que lotava o setor dos visitantes.

Ansioso, o time coxa-branca errava muitos passes e tinha dificuldade para chegar no ataque. Até que, aos 38 minutos, mão no meio da área do Belgrano e o árbitro marcou a penalidade. O turco Kazim pegou a bola e praticamente e recuou para o goleiro, perdendo a chance de empatar.

Para a etapa final, o Coritiba voltou com Gonzalez e Iago nos lugares de Alan Santos e Yan. Porém, mais uma vez, logo nos primeiros minutos quem marcou foi Belgrano. Aos cinco minutos, Suarez cruzou na primeira trave e Luján desviou para desviar de Wilson e marcar o segundo gol.

O Coxa simplesmente não passava do meio –campo e ainda dava espaço para os argentinos jogarem. Aos 13 minutos, Bieler chegou a tirar a marcação da jogada, mas o chute não saiu do jeito que esperava. Aos 20 minutos, Luján recebeu passe açucarado, mas o arremate saiu em cima da defesa alviverde.

A chance de diminuir o prejuízo veio aos 27 minutos, com pênalti sofrido por Kazim. Desta vez quem foi para a cobrança foi Leandro, que balançou as redes para marcar. Evandro, aos 36 minutos, tentou entrar na área na base da empolgação, mas parou na zaga argentina. O gol não conseguiu empurrar o Coxa rumo ao segundo, mas dá mais esperanças para o jogo da volta.

CORITIBA 1 X 2 BELGRANO

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 21 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguai)

Assistentes: Richard Trinidad e Horácio Ferrero (ambos do Uruguai)

Cartões amarelos : Kazim, Alan Santos, Bareiro (Coritiba); Lema (Belgrano)

Gols

CORITIBA: Leandro, aos 30 minutos do segundo tempo

BELGRANO: Bieler, aos 03 minutos do primeiro tempo e Luján, aos 05 minutos do segundo tempo

CORITIBA: Wilson; Dodô, Nery Bareiro, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos (Iago) e Ícaro; Yan (Gonzalez), Leandro (Evandro) e Kazim

Técnico: Paulo César Carpegiani

BELGRANO: Juan Carlos Olave; Luan Sebastian, Cristian Romero, Cristian Lema e Jose Rojas; Guillermo Farre, Federico Lertoria, Nahuel Luján, Matias Suarez; Jorge Velazques e Claudio Bieler (Gastón Suarez)

Técnico: Esteban González.

